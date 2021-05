Lehrgang in Osttirol soll Frauen Mut machen, in die Politik zu gehen

Gina Streit (l.) und Nina Forcher vom Regionsmanagement Osttirol arbeiten an einem Projekt, um Frauen zu stärken. „Nüsse knacken, Früchte ernten“ soll Frauen ermutigen, in die Politik zu gehen.

Lienz – Gruppenbild mit Dame – in so mancher Osttiroler Gemeinde trifft das auf das Foto des Gemeinderats-Gremiums zu. Immerhin, denn es gibt auch zwei Kommunen, die ganz ohne weibliche Beteiligung auskommen. In zwei Orten, nämlich in Kals und Lienz, sitzen Frauen auf dem Chefsessel, in zwei weiteren gibt es Vizebürgermeisterinnen.