Grüne stimmen nicht gegen Blümel: Opposition scheitert mit Ministeranklage

Gernot Blümel wird weiterhin Finanzminister sein. Wie erwartet, agieren die Grünen nicht gegen ihn.

Von Karin Leitner

Wien – „Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde.“ Das sagt jemand, wenn er vom Bundespräsidenten als Minister vereidigt wird.

Auf diese verbale Formel verweisen die drei Oppositionsparteien – in ihrem Antrag zur Ministeranklage gegen Gernot Blümel. Grund für diesen ist ein Geschehnis der vergangenen Woche.

Wie berichtet, hat das Höchstgericht beim Staatsoberhaupt beantragt, im Finanzressort, das Blümel führt, zu exekutieren. Der ÖVP-Mann hatte, trotz dahingehender Verfügung der Richter, die von SPÖ, FPÖ und NEOS geforderten Unterlagen dem parlamentarischen U-Ausschuss nicht übermittelt. Präsident Alexander Van der Bellen sprach von etwas, „das es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat“. Blümel ließ daraufhin 204 Ordner in das Hohe Haus liefern.

Die Oppositionellen hat das nicht befriedet. Und so begehren sie nun, ihn anzuklagen. „Der Bundesminister für Finanzen hat durch seine fortgesetzte Weigerung, dem Ibiza-Untersuchungsausschuss die ihm zustehenden Akten und Unterlagen vorzulegen, gegen seine Verpflichtung gemäß Art. 53 Abs. 3 B-VG in rechtswidriger Weise und schuldhaft verstoßen. Da es sich bei der zitierten Bestimmung um eine Verfassungsbestimmung handelt, wiegt der Verstoß besonders schwer“, heißt es. Eine Sondersitzung zur Causa gibt es am Freitag.

