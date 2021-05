TT-Leitartikel zu Corona-Krise: Öffnungswelle hoffentlich ohne Rückfall

Ebenso wie vor 15 Monaten wohl fast niemand mit einem auch nur annähernd so dramatischen Ausmaß der Corona-Pandemie gerechnet hat, so wenig vorstellbar war wohl selbst noch im Herbst, dass der im November verhängte Lockdown sechseinhalb Monate dauern würde – inklusive Totalausfall einer kompletten Tourismus-Wintersaison in Tirol.