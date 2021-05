Mader und Arnold sicherten sich Titel bei den Tiroler Meisterschaften

Innsbruck – Eben noch bei den Europameisterschaften in Basel, dann mit dem niederländischen Nationalteam im Trainingslager auf Mallorca und jetzt schon wieder „daheim“ in der Turnhalle im Olympischen Dorf: Jasmin Mader ließ es sich am Wochenende nicht nehmen, bei den Tiroler Meisterschaften in Innsbruck vorzuturnen. Die EM-Zehnte holte sich den Mehrkampf und drei Geräte-Titel. Junioren-Siegerin Berta Schwaninger schnappte sich indes Gold am Balken.