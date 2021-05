Wildwuchs bei Antigen-Tests: Landesrätin Leja kündigt „anonyme“ Kontrollen an

Innsbruck – Wie Tirols neue Gesundheitslandesrätin Annette Leja am Dienstag kurz nach ihrer Angelobung ankündigte, sollen noch in dieser Woche die Antigen-Testanbieter in Tirol schwerpunktmäßig kontrolliert werden. Eine entsprechende Vereinbarung habe sie mit Gesundheitsdirektor Thomas Pollak getroffen, hieß es in einer Aussendung. Die Kontrollen zielen darauf ab, die Durchführung und Verwendung der Antigen-Tests und die Qualifikation des Personals durch die Gesundheitsbehörden zu kontrollieren.