Bärenspuren in Serfaus gefunden, vermutlich „unauffälliges“ Tier

Serfaus – Am Dienstag sind in Serfaus die Spuren eines Bären im Schnee gefunden worden (siehe Foto oben). Das teilte das Land Tirol am Nachmittag in einer Aussendung mit. Abseits der Spuren liegen der Behörde demnach aber derzeit keine Meldungen über Sichtungen oder allfällige Schäden vor. Um welchen Bären es sich handelt, könne anhand der Spuren nicht festgestellt werden.