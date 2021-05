Bedürfnis nach Geldpolster in Österreich groß

Nur 18 % der Befragten gaben an, ihr „Geld mehr investiert bzw. veranlagt zu haben, um auch Rendite zu machen“. „Dieses Horten von Cash ist in manchen Fällen nachvollziehbar, aber langfristig von Nachteil. Inflation und Nullzinsen knabbern an dieser Liquiditätsreserve“, so Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank. Allerdings zeigen sich die Befragten beim Spar- und Anlageverhalten für die nächsten zwölf Monate optimistischer. Acht von zehn Österreichern wollen Geld veranlagen, wobei nach wie vor das Sparbuch und der Bausparvertrag die Nase vorn haben.