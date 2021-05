Instagram-Aktion und TV-Sendung sollen Lust auf Urlaub in Österreich wecken

Innsbruck, Reutte – Am 19. Mai dürfen die Hotels in Österreich nach monatelangem Lockdown wieder aufsperren. Die Sehnsucht nach und Lust auf einen Urlaub in Österreich will Daniel Stock (alias Stockanotti) aus Finkenberg morgen per Social Media mit einer besonderen Idee steigern. Der Hotelierssohn, der sich aus dem Hotelbetrieb zurückgezogen hat, um sich einer Karriere als Musiker und Moderator zu widmen, lädt heute zu einem virtuellen Urlaubstag auf Instagram ein. Von 9 bis 21 Uhr reist er per Video-Live-Einschaltung auf instagram@stockanotti durch Österreich und macht zu jeder vollen Stunde woanders Halt. Unternehmer, Gastgeber, Mitarbeiter und Musiker werden besucht und erzählen beispielsweise, warum sie sich auf die Öffnung und die Gäste freuen und mit welchen Besonderheiten sie aufwarten.

Lust auf Urlaub in Österreich soll auch die Sendung „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ machen, welche am Donnerstag, 13. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt wird. Silvia Schneider und Armin Assinger führen durch das Programm, für das unter anderem auch in der Naturparkregion Reutte – am Riedener See, am Vogelbeobachtungsturm in Pflach sowie bei der highline179 – gedreht wurde. Naturführer Walter Stoll und Yogalehrerin Julia Chemnitz geben dabei als Interviewpartner interessante Einblicke.