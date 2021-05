Im „Endspiel“ gegen Sturm zählt für die WSG Tirol nur ein Sieg

Wattens – „Eine extrem lässige Zeit“ nannte WSG-Coach Thomas Silberberger den gegenwärtigen Terminstress in der Bundesliga-Meister-Gruppe. Kein Vergleich zum Vorjahr, als es für die Wattener in der Abstiegs-Runde in jedem Spiel um das sportliche Überleben ging. Im Mai 2021 surft die WSG auf einer Euphoriewelle, die sogar noch direkt zu einem Europacup-Platz führen könnte. Und die Wattener wissen um ihre Chance auf einen internationalen Startplatz. „Wenn wir um die Vergabe der Europacup-Plätze noch mitreden wollen, helfen uns in dieser Woche ehrlich gesagt nur Siege. Da müssen wir gegen Sturm anfangen und das gilt dann auch für die Heimpartie am Sonntag gegen den WAC“, blickt Silberberger auf die Tabelle und lässt sich auch gleich Rechenvarianten durch den Kopf gehen: „Wenn wir unsere beiden nächsten Spiele gewinnen, Sturm gegen Rapid verliert, der WAC gegen den LASK unentschieden spielt und Salzburg gegen den LASK gewinnt, sind wir plötzlich einen Spieltag vor Schluss punktegleich mit dem Dritten. Die Tabelle gibt noch extrem viel her – aber nur dann, wenn wir Sturm schlagen.“