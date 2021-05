Gut zu wissen: Das gilt ab 19. Mai für Events, Hochzeiten, Begräbnisse und Co.

Innsbruck – Österreich sperrt am 19. Mai mit Einschränkungen auf. Die neuen Regeln für Hotels, Gastro, Sport und Co. sind zwar in den Kernpunkten ähnlich, im Detail jedoch unterschiedlich. Das Sozialministerium hat nun noch einmal konkretisiert, was beispielsweise für Hochzeiten, Begräbnisse und andere Zusammenkünfte gilt. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick: