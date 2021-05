Freie Fahrt am Innradweg

Gestern wurde der Bereich durch LHStv. Josef Geisler auch offiziell freigegeben. Das Land Tirol beteiligte sich mit 60 Prozent der Gesamtkosten von 450.000 Euro an den Sanierungs- und Asphaltierungsarbeiten. Die L13 Sellraintalstraße wurde im Bereich der Einmündung der Autobahnausfahrt Kematen zudem bereits im Vorfeld in Richtung Süden abgerückt. „Wir haben damit eine Engstelle beseitigt und mehr Platz für Radfahrer geschaffen. Außerdem hat der Radweg jetzt auch die notwendige Fahrbahnbreite für Einsatzfahrzeuge“, erklärte Geisler.

Stellvertretend für die beteiligten Gemeinden hob der Kemater Vize-BM Klaus Gritsch hervor, dass der Radwegbau auch naturkundlich begleitet. Kritik gab es an der Landeshauptstadt Innsbruck. Die sich nicht an dem Projekt beteiligt hatte. In Kematen wird heuer noch eine Anbindung des Ortszentrums an den Radweg angegangen. (TT)