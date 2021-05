Ungemach für Kurz: Jetzt auch Kanzler im Visier der Justiz

Dem vorausgegangen ist eine Anzeige von der SPÖ und den NEOS zur Casinos-Affäre. Es geht um die Bestellung des Aufsichtsrats und des Alleinvorstands der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG); der Kurz-Vertraute Thomas Schmid, er war Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium, hat den Job bekommen. Die von den Behörden ausgewerteten Chats widersprechen aus Sicht der Ermittler in mehrerlei Hinsicht dem, was Kurz am 24. Juni vergangenen Jahres im U-Ausschuss befunden hat. Er hatte den Abgeordneten gesagt, in Schmids Bestellung nicht eingebunden gewesen zu sein. Chats belegen Gegenteiliges: „Sebastian will mich nicht gehen lassen“, merkte Schmid zu seinen Ambitionen, in die Vorläufer-Organisation der ÖBAG, die ÖBIB, zu wechseln, an. Zwei Monate vor seinem Hearing schrieb er, dass alles „auf Schiene“ und „mit Sebastian“ abgestimmt sei. „Kriegst eh alles, was du willst“ – das hatte Kurz auf die Bitte von Schmid vor seiner Inthronisierung als ÖBAG-Vorstand, ihn „nicht zu einem Vorstand ohne Mandate“ zu machen, geantwortet.