Haft für Vergewaltigungsversuch bei Corona-Party in Tirol

Innsbruck – In den Räumlichkeiten einer Tiroler Werkstatt wollte letzten April eine Gruppe von Leuten der Tristesse des Corona-Lockdowns entfliehen. Die Corona-Party führte mit Muscheln und Weißwein thematisch in die Ferne. Reichlich Schnaps zum Schluss sorgte jedoch für eine brutale Rückkehr in die Realität. So saßen nur noch ein Mann und eine Frau zusammen auf der Zeltbank, um nach reichlich Alkohol Persönliches auszutauschen.