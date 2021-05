Baiba mit „Lighter“: Selbstfindung in üppigen Soundscapes

📽️ Video | Baiba – “I Can Tell You My Sins“

2017 ist hier ihr Debütalbum „These Storms“ (released als Baiba Dekena) erschienen – zehn Gitarrensongs, die ihr Bild als melancholische Songwriterin mit starker Stimme geprägt haben. Heute will Baiba die Leute vor ihrer Bühne auch tanzen sehen, verrät die Musikerin im Gespräch. Was sich in frühen Songs wie „Rits“ schon abzeichnete: Baibas Musik steht auch der treibende Rhythmus, polternde Beats. Ihre Texte bettet Baiba in neuen Songs wie dem titelgebenden „Lighter“ oder in „I Believe You“ auf üppige Soundscapes und deckt diese mit vibrierenden Synthies und massiven Beats zu. Dazwischen streut sie Atmosphärisches, etwa „Lighthouse“ und das vielleicht etwas zu verwinkelte „I Can Tell You My Sins“. Eintönigkeit kommt jedenfalls kaum auf: Mal klingt es pompös wie bei Lylit, mal cool wie bei Leyya. Absolut radiotauglich ist das vorab veröffentlichte „Boy From Murcia“, das besonders locker-flockig daherwedelt. Da kann der Sommer kommen.