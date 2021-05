Reisefreiheit und Corona: Berlin legt bei Bestimmungen vor

Bei der Verordnung handelt es sich um die weitestgehende Lockerung der Einreisebestimmungen seit Beginn der Ausbreitung von Corona in Deutschland Anfang des vergangenen Jahres. Das Kabinett beschloss die Neuregelungen, die auch die Regelungen einzelner deutscher Bundesländer vereinheitlichen sollen, bereits am Mittwoch.

Die neue Einreiseverordnung hat nichts daran geändert, dass das deutsche Auswärtige Amt weiterhin vor touristischen Reisen in Risikogebiete im Ausland warnt. Und selbst für die "risikofreien" Gebiete rät es immer noch von Reisen ab. Wann sich das ändert, ließ der deutsche Außenminister Heiko Maas bei seinem Besuch in Italien - dem zweitbeliebtesten Urlaubsland der Deutschen - am Dienstag und Mittwoch offen. Er gab sich aber "sehr, sehr zuversichtlich", dass deutsche Touristen im Sommer in Italien und anderen europäischen Ländern Urlaub machen können. Denn auch in anderen Staaten kommt es aktuell zu Lockerungen.