Betrunkene legten sich in Telfs mit Polizisten an: Festnahme

Telfs – Wegen einer Ruhestörung in einer Siedlung in Telfs musste in der Nacht auf Donnerstag die Polizei ausrücken. Kurz nach 3 Uhr trafen zwei Beamte zwei offensichtlich stark betrunkene junge Männer (20 und 17 Jahre alt) an und forderten sie auf, leise zu sein. Der 20-Jährige hörte jedoch nicht auf herumzuschreien, weswegen er – nach mehreren vergeblichen Abmahnungen – festgenommen werden musste. Der 17-Jährige wollte das verhindern und mischte sich in die Amtshandlung ein. Eine körperliche Auseinandersetzung folgte und am Ende landeten alle vier Beteiligten auf dem Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu.