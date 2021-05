Freiwilligenzentrum sucht Notfall-Mamas in Osttirol

Lienz – Ehrenamt und Corona vertragen sich schlecht. Diese Erfahrung haben viele Einrichtungen während des Lockdowns gemacht, so auch das Freiwilligenzentrum (FWZ) Osttirol mit Leiterin Daniela Brunner. Die Sorge um die Gesundheit hat große Verunsicherung ausgelöst.

„Manche unserer Freiwilligen sind selbst Risikopatienten“, schildert Brunner. „Aber auch jene, die die Hilfe zuvor in Anspruch genommen haben, wollten Kontakte aus Angst meiden. Ins Krankenhaus oder Pflegeheim konnte man ja sowieso nicht auf Besuch gehen.“

Mit der Lockerung der Maßnahmen und der schrittweisen Öffnung kehrt auch der Optimismus ins FWZ zurück. Brunner will mit ihrer Arbeit wieder neu durchstarten. „Maßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, das Testen und Desinfizieren gehören mittlerweile zum Alltag“, sagt sie. Dies mache das Ehrenamt in einigen Bereichen wieder möglich. „Mehrere Einrichtungen haben bereits angefragt, ob wir jemanden vermitteln können. Aber auch Menschen, die selbst gerne ehrenamtlich tätig sein wollen, haben sich gemeldet.“

Die Palette der Aufgaben ist vielfältig. Im Moment sucht Daniela Brunner so genannte Notfall-Mamas für einen Verein, der in Lienz tätig sein will. „Eine Notfall-Mama springt ein, wenn zum Beispiel die Mutter krank geworden ist und Hilfe bei der Kinderbetreuung braucht. Oder wenn das Kind krank ist, zur Entlastung der Familie“, beschreibt die Koordinatorin.