UMIT und Deutscher Alpenverein mit Online-Umfrage zu Bergunfällen

Innsbruck – Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat in Kooperation mit der UMIT in Hall jetzt eine Online-Umfrage gestartet. Das Ziel: Man möchte Bergunfällen künftig noch besser vorbeugen.

Die Ausgangslage ist bekannt. Bergwandern liegt, nicht erst sei Corona, im Trend. Immer mehr Menschen zieht es in die Berge. Das lässt an sich schon die Zahl der Unfälle steigen. Auf Basis einer Online-Befragung (wissenschaftlich begleitet von der UMIT) soll nun ein Präventionsprodukt entwickelt werden, das Notlagen und Unfälle in den Bergen reduzieren soll.