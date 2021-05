Grüne Ideen für Tram zum Innsbrucker Tivoli-Stadion

So könnte die Tram rund um das Tivoli aussehen.

Innsbruck – Rund um das Innsbrucker Tivoli-Stadion mag es in den vergangenen Wochen so einige Pläne bzw. Träume gegeben haben. Ein anderes Projekt ist da schon wesentlich weiter. Und die Dimension unterstreicht die Bedeutung für die Stadtentwicklung: Das Planungsgebiet zwischen Olympiaworld im Osten und Sillhöfen im Westen umfasst rund 50.000 Quadratmeter. Erst kürzlich wurde das Siegerprojekt mit mehr als 450 Wohneinheiten gekürt.

„Für uns ist es eine verkehrspolitische Notwendigkeit, das neue Quartier bestmöglich an den öffentlichen Verkehr anzuschließen. Hierbei ist für uns die Tram das Verkehrsmittel erster Wahl“, sagt Grünen-Klubobfrau Janine Bex. So gehe es darum, nicht nur die Sillhöfe, sondern auch das Stadion mit der Tram, „wenn es nach uns geht, unterwegs auf Grüngleisen“, zu erschließen, erklärt Bex. Und weiter: „Mit der Entwicklung der Sillhöfe sehen wir einen wichtigen Schritt im Kampf gegen die Wohnungsnot und für leistbares Wohnen in Innsbruck gesetzt. Dafür setzen wir uns seit jeher und auch zukünftig mit allen Kräften ein.“