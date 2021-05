TT-Analyse zur Bodenpolitik: Keine Ausreden mehr in den Gemeinden

Seit Jahren wird in Tirol versucht, die Landesentwicklung in geordnete Bahnen zu lenken. Doch meist hechelt die Landesregierung, in welcher Farbzusammensetzung sie auch regiert, ob Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün, Auswüchsen hinterher. Die Gemeindeautonomie in der Bodenpolitik lässt nicht nur einen Wildwuchs von mehr als 16.000 legalen und rund 10.000 nicht genehmigten Freizeitwohnsitzen zu.