Die Pflege und die Suche nach Personal: „Bezahlung wichtig, aber nicht alles“

Innsbruck – Das Wohnheim Pradl ist sinnbildlich für die Situation der Pflege in vielen Teilen Österreichs. Ein Stockwerk steht seit Ewigkeiten leer, weil man nicht genug Personal findet. Auch heuer nicht, wie Vize-BM Hannes Anzengruber (VP) konstatieren muss. „Das fehlende Personal ist das größte Problem.“ Experten rechnen, dass man allein in Innsbruck bis zu 100 Pflegerinnen und Pfleger sofort einstellen könnte. Wenn es sie nur am Markt gäbe.