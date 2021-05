Tirols Touristiker vor Neustart: „Noch ein Rückfall wäre Katastrophe“

Tourismus-Diskussion in der TT mit Lukas Krösslhuber (v. l.), Katharina Pirktl, Karin Seiler und Mario Gerber.

Innsbruck – Zweieinhalb Monate Corona-Zwangspause vor einem Jahr, nach einem überraschend guten Rumpf-Sommer 2020 jetzt sogar mehr als ein halbes Jahr und der Totalausfall der kompletten Wintersaison: „Wir sind alle extrem froh, dass es am 19. Mai wieder losgeht“, betonten vier hochkarätige Touristikerinnen und Touristiker am runden Tisch in der TT.