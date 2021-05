Cheftrainer Bergemann: „Leistung auf die Platte bringen“

Der Vulkan brodelt – Hexer Aliaksei Kishou peilt mit Sparkasse Schwaz Handball Tirol heute den Pflichtsieg in Bregenz an.

Es wäre ja jammerschade, wenn die Saison schon heute im Viertelfinale beendet wäre. Denn Schwaz zog als Grunddurchgangssieger in die Bonusrunde ein, schloss diese punktegleich mit Krems und Hard auf Rang drei ab und hat in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel in der Liga verloren. Weswegen auch ein launiges Detail im Raum steht: Bislang blieb Sportchef Thomas Lintner mit Erfolg allen Gastspielen fern, ob er heute in den Bus nach Bregenz steigen „darf“, wurde gestern noch diskutiert.

Schwaz – die Mannschaft soll auch für die kommende Saison in dieser Aufstellung zusammengehalten werden – hat von Goalie Aliaksei Kihsou über Spielmacher Gerald Zeiner, Flügel Richie Wöss und die Tiroler Eigengewächse (Wanitschek, Huber ...) viel Qualität. Bergemann hält fest: „Es zählen keine Statistiken. Entscheidend ist, wer die Leistung auf die Platte bekommt und sich nicht zu viele Gedanken macht.“ Was früher oder „morgen“ – bei einem Sieg gibt’s am Montag ein Entscheidungsspiel um den Halbfinal-Einzug in Schwaz – ist, kommentiert er humorvoll: „Es zählt das Hier und Jetzt. Zu Weihnachten braucht man auch nicht mehr an die Geburtstagsgeschenke denken.“