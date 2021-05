PS-Legende Giacomo Agostini: „Es tut weh, Rossi so zu sehen“

Innsbruck – Es gab Jahre, da musste einem angst und bange um die Königsklasse auf zwei Rädern werden, wenn man an das Szenario dachte, Valentino Rossi könnte seinen Helm an den Nagel hängen. Mittlerweile wünschen sich einige seiner Fans den Rückzug des 42-Jährigen. Man will die italienische Ikone nicht mehr leiden sehen. Der Doktor hat aber noch einen Plan B in der Schublade.