Zwei MotoGP-Rennen im August auf dem Red Bull Ring

KTM-Fahrer Brad Binder wird in Spielberg gleich zweimal um den Sieg mitfahren.

Spielberg – Die MotoGP-WM gastiert so wie im Vorjahr auch heuer zweimal auf dem Red Bull Ring. Rechteinhaber Dorna Sports gab am Freitag bekannt, dass von 6. bis 8. August in Spielberg der Grand Prix der Steiermark und wie schon bisher geplant eine Woche später der Große Preis von Österreich ausgetragen wird.