Ex-Innenminister Salvini vom Vorwurf der Freiheitsberaubung freigesprochen

Rom – Ein Gericht in der sizilianischen Stadt Catania hat am Freitag am Ende eines Vorverfahrens den Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, wegen seiner Anti-Migrationspolitik freigesprochen. Der frühere Innenminister wird sich daher nicht einem Prozess wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch unterziehen müssen.

Auch die Staatsanwaltschaft von Catania hatte einen Freispruch für Salvini beantragt. Der Ex-Innenminister habe im Einklang mit dem Rest der Regierung gehandelt und nicht gegen internationale Verträge verstoßen, behaupteten die Staatsanwälte. „Die dreitägige Wartezeit für die Migranten an Bord des Schiffs ‚Gregoretti‘ kann nicht als unrechtmäßiger Entzug der ‚Freiheit‘ angesehen werden“, betonten die Staatsanwälte. Es gebe keine Verpflichtung für den Staat, die Migranten sofort an Land zu bringen.

Der 48-jährige Salvini, Chef der zweitstärksten Regierungspartei, hat nicht all seine Probleme mit der Justiz gelöst. Am 17. April beschloss ein Gericht der sizilianischen Hauptstadt Palermo die Eröffnung eines Prozesses gegen Salvini - auch in diesem Fall wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch. Im August 2019 hatte Salvini das private spanische Rettungsschiff „Open Arms“ mit rund 150 Migranten an Bord längere Zeit auf dem Meer blockiert. Der Prozess beginnt am 15. September. (APA)