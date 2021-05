Meteorologe und ORF-Wetterpräsentator Bernhard Kletter gestorben

Bernhard Kletter bei seiner letzten Wettermoderation im ORF im Februar 2014. © Screenshot/YouTube

Bisamberg, Wien – Der Meteorologe und bekannte Fernseh-Wetterpräsentator Bernhard Kletter ist tot. Wie der ORF – seine Langzeit-Wirkungsstätte – am Freitagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, starb der Niederösterreicher im 65. Lebensjahr. Zuvor hatte die NÖN darüber berichtet. Kletter hatte die TV-Wetterredaktion des ORF von 1995 bis 2007 geleitet und war 2014 in den Ruhestand getreten.

Leidenschaft für Meteorologie im Allgemeinen und die Wetterberichterstattung im Speziellen war dem zuletzt in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) lebenden gebürtigen Kremser in die Wiege gelegt worden, hieß es in der Aussendung. Schließlich war es sein Vater Leopold Kletter, der 1980 gemeinsam mit Carl-Michael Belcredi die ORF-Wetterredaktion gegründet hatte.