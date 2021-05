Gut zu wissen: Das passiert am Samstag mit WhatsApp

Menlo Park – Wie berichtet, hält der Nachrichtendienst WhatsApp trotz heftiger Kritik und der Abwanderung vieler Nutzer an der Einführung neuer Datenschutz-Bestimmungen fest. Bis Samstag (15. Mai) sollen die User nun ihr endgültiges Okay geben. Aber was passiert, wenn man es nicht tut? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen: