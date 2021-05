Polizeistreife entdeckte Dachstuhlbrand in Gries am Brenner

Gries am Brenner – Dichter Rauch, der vom Dach eines Einfamilienhauses in Gries am Brenner aufstieg, erregte am Freitag gegen 15.40 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Die Beamten fuhren zu dem Haus und alarmierten die Bewohner. Im Bereich des Kamins war der Dachstuhl in Brand geraten.