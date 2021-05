Zugspitz Arena will an Erfolge anknüpfen und setzt auch auf heimische Gäste

Die wichtigsten Märkte sind Deutschland und die Niederlande. In Zukunft will die Zugspitz Arena verstärkt österreichische Gäste ansprechen.

Ehrwald – Am Mittwoch öffnet die Tourismusbranche in Österreich wieder ihre Pforten und die heimischen Betriebe sind nicht nur gerüstet, sie sind voll motiviert, wie sich am Beispiel der Tourismusregion Tiroler Zugspitz Arena zeigt. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren auf unsere Stärken konzentriert und unsere touristischen Angebote den Bedürfnissen der Gäste noch besser angepasst“, sagt TVB-Obmann Theo Zoller. Dazu zähle der Ausbau der (E-)Mountainbike-Strecken, die Renovierung des Hallenbads und die Entwicklung des Wassererlebniswegs „Zugspitzi am Gaisbach“.