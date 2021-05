Rinner Straße: Nach Totalsperre kann der Verkehr wieder fließen

Der befürchtete Verkehrsinfarkt blieb aus, Staus und Beschwerden hätten sich in Grenzen gehalten, so Strobl, der besonders dem Nachbarort Lans dankte: Beim dortigen, in der Baustellenphase noch stärker frequentierten Nadelöhr Isserwirt wurden temporär die Poller entfernt und die Fußgänger weg von der Straße über das Isserwirt-Areal geleitet, so dass vorübergehend die volle Straßenbreite zur Verfügung stand. Nun kommen die Poller wieder – wobei man die vielen, teils überraschenden Erfahrungen aus dem Baustellenjahr gemeinsam mit dem Land evaluieren und sinnvolle Schlüsse ziehen werde, wie BM Benedikt Erhard erklärt.