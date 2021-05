Ältester Giraffenbulle Europas im Tiergarten Schönbrunn gestorben

Wien – Am 22. Juni wäre „Kimbar" stolze 28 Jahre alt geworden: Doch der älteste Giraffenbulle Europas hat an so starken Schmerzen gelitten, dass keine Medikamente diese mehr linderten. Am Freitag wurde „Kimbar", der große Probleme mit den Gelenken hatte, im Tiergarten Schönbrunn „leider eingeschläfert", wie der Zoo mitteilte. Bis zum letzten Tag sei er liebevoll gepflegt worden.