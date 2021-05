Nach Überfall auf Kunden: US-Kette stoppt Verkauf von Pokemon-Karten

Washington – Wie weit der Hype um Pokemon-Sammelkarten ausarten kann, zeigt ein Vorfall in den USA: Vergangene Woche hatten im Bundesstaat Wisconsin vier Männer einen Kunden einer Filiale der Einzelhandelskette Target auf dem Parkplatz angegriffen, um ihm seine Sammelkarten abzunehmen. Der Überfallene zog schließlich eine Waffe, um die Angreifer in die Flucht zu schlagen, gab aber keinen Schuss ab. Target zog nun Konsequenzen und setzte den Verkauf von Sammelkarten aus.

"Die Sicherheit unserer Gäste und unserer Belegschaft ist unsere oberste Priorität", begründete die Kette, die mehr als 1800 Kaufhäuser in den USA betreibt, am Freitag ihre Entscheidung. Außer den Pokemon-Karten werden auch die Sammelkarten der US-Basketball-, Football- und Baseballverbände NBA, NFL und MLB nicht mehr in den Target-Geschäften verkauft.