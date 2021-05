Europacup-Play-off mit Austria und Hartberg, St. Pölten fix Letzter

Der SKN St. Pölten wird die Bundesliga-Saison definitiv als Letzter abschließen. Die Niederösterreicher können nach einem 1:2 am Samstag bei der Austria den in der Qualifikationsgruppe sechs Punkte voranliegenden Vorletzten Admira bei nur noch einer ausständigen Runde nicht mehr erreichen. Dennoch lebt beim SKN noch die Chance auf den Klassenerhalt.

Wenn in der 2. Liga weder Wacker Innsbruck noch Austria Klagenfurt unter den Top zwei landen - wonach es zwei Partien vor dem Ende aussieht -, spielt St. Pölten gegen den besser Platzierten dieser beiden Teams ein Relegations-Play-off um einen Platz im Oberhaus.

Durch den Sieg der Austria und das 2:0 von Hartberg über die Admira steht fest, dass die Wiener und die Steirer im ersten Europacup-Play-off-Match aufeinandertreffen. Der Sieger tritt dann gegen den Fünften der Meistergruppe an.

Der TSV Hartberg hat vor der letzten Runde der Qualifikationsgruppe der Bundesliga nach wie vor die Chance auf die Spitzenposition. Die Steirer feierten am Samstagabend gegen den FC Admira einen völlig verdienten 2:0-Heimerfolg und hielten mit der punktgleichen Wiener Austria Schritt. Die beiden Teams haben ihren Platz im Europacup-Play-off sicher. Die Niederösterreicher durften auch jubeln, schafften sie doch dank der Niederlage von St. Pölten den Klassenerhalt.

Julius Ertlthaler (23.) und Rajko Rep (54./Elfmeter) sorgten dafür, dass die Hartberger zum siebenten Mal in Folge in der Liga gegen die Admira gewannen. Im eigenen Stadion ist die Truppe von Coach Markus Schopp in dieser Saison schon neun Partien unbesiegt.