Elfjährige bei Waldarbeiten in Absam schwer verletzt

Absam – Eine Elfjährige wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Absam schwer verletzt. Das Mädchen hatte seinen Vater, einen Nachbarn und dessen Freundin zu Forstarbeiten in den Wald begleitet. Mit einer Stahlseilwinde wollte die Gruppe bereits gefällte Bäume aus einem Gefälle heraufziehen. Beim Versuch, zwei Stämme nach oben zu ziehen, verfingen sich diese in einem Baum.