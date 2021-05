Causen Kurz und Blümel: „Die Debatte um Wahrheitspflicht ist schädlich“

Wien – Seitdem das Ibiza-Video publik wurde, ist kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Morgen vor zwei Jahren veröffentlichten deutsche Medien den Film. Was der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Parteikollege Johann Gudenus in dem Video sagen, beschäftigt mittlerweile Gerichte, Parlament und Co. Gefühlt täglich werden neue Enthüllungen über die frühere türkis-blaue Koalition unter Kanzler Sebastian Kurz bekannt.