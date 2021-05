Rainer Blatt: „Was ein Laser soll, wusste in den 60ern auch noch niemand“

Blatt 2012 im Labor. In naher Zukunft sollte die Technologie in Richtung Anwendung gehen.

Innsbruck – Mit 107 Millionen Euro wird die Quantenphysik in Österreich in den nächsten fünf Jahren unterstützt. Das Geld ist Teil des 3,5 Milliarden Euro schweren Förderungspakets, das Österreich aus dem EU-Wiederaufbaufonds beziehen kann. Doch nicht nur Österreich setzt auf die Zukunftstechnologie. Deutschland etwa gab diese Woche bekannt, insgesamt zwei Milliarden Euro in die Quantenforschung stecken zu wollen. Ist Österreichs Beitrag da im Vergleich dazu nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein?