Transit: Gurgiser attackiert Gewessler und sieht mangelnden Anstand

Innsbruck – Der Obmann des Transitforums Austria-Tirol, Fritz Gurgiser, übt heftige Kritik an der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler – sowohl in kommunikativer als auch inhaltlicher Hinsicht. Seit Amtsantritt verweigere Gewessler jedes Gespräch mit der bundesweiten Anti Transit-Organisation. "Sie hat keinen einzigen Brief beantwortet. Da werden Mindestanstandsregeln verletzt. Das ist ein Stil, der mir fremd ist. Da fehlt ganz einfach der Respekt", sagte Gurgiser im APA-Gespräch.