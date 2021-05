Swarco Raiders feierten einen Einstand nach Maß im Europacup

Der Einstand der Kampfmannschaft der Swarco Raiders im neuen American Football Zentrum verlief am Samstag ganz nach Wunsch: Zum Europa-Auftakt in der CEFL versenkten die Tiroler Titelverteidiger die Milano Seamen klar mit 41:14.

Dabei dominierten die Tiroler die völlig überforderten Italiener von Anfang an und holten bis zur Pause eine 35:0-Führung heraus. Die Messe war natürlich längst gelesen, in der Folge ließen es die Tiroler ruhiger angehen. Die zwei Touchdowns für die Gäste gegen Ende des Spiels waren nur noch Ergebniskorrektur. (a.m.)