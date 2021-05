Spielende Mädchen zerkratzten in Deutschland 33 Autos mit Steinen

Berlin – Drei spielende Mädchen haben in Linnich (Kreis Düren) in Deutschland zahlreiche Autos zerkratzt. Bisher seien 33 beschädigte Wagen bekannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kinder im Alter von neun und zehn Jahren waren demnach am Freitag gemeinsam auf der Straße unterwegs gewesen. Dabei hätten sie mit Steinen den Lack der parkenden Autos zerkratzt.