Elfmeterfehlschuss in der letzten Minute: WSG beendet Saison auf Rang sechs

Benjamin Pranter traf zum Ausgleich und verschoss in seinem letzten Heimspiel für die WSG in der Schlussminute einen Elfmeter.

Die Tiroler gingen durch Zan Rogelj (13.) in Führung. Dank der Treffer von Dejan Joveljic (62., 69.) schien der WAC das Match gedreht zu haben, dann aber schlug Benjamin Pranter zu (73.) und sorgte für den Ausgleich – und wurde in der Nachspielzeit zur tragischen Figur. Der Einwechselspieler vergab in seinem letzten Heimspiel im WSG-Dress in der 92. Minute noch einen Elfmeter.