Palfrader drängt auf zusätzliche Schulstunde pro Woche im Herbst

Ab heute gilt an allen Schulen wieder Präsenzunterricht. Der Schichtbetrieb ist vorbei, am Freitag beginnt mit Deutsch die Matura.

Innsbruck – Tirols Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) ist sich sicher: „Wir werden das mit allen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen hinbekommen, die Schulen sind bestens für den Präsenzunterricht vorbereitet.“ Der findet ab heute wieder an allen Schulen statt. Für Palfrader ein notwendiger Schritt, „denn ich habe mich immer wieder für eine möglichst rasche Rückkehr in den Regelbetrieb ausgesprochen“. Mit dem gestaffelten Unterrichtsbeginn in den Oberstufenklassen im Großraum Innsbruck sollen zudem die Morgenspitzen in den öffentlichen Verkehrsmitteln entzerrt werden.