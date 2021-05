Neue Führung bei der Osttiroler Feuerwehr

Damit geht die Amtszeit von Herbert Oberhauser zu Ende. Mit 65 Jahren muss er sein Amt laut Feuerwehrstatuten zurücklegen. Der Oberlienzer war 15 Jahre lang Bezirkskommandant und drei Jahre davon Stellvertreter. Als die schwierigsten Einsätze seiner Amtszeit bezeichnet Oberhauser die Wetterkatastrophen der letzten Jahre. Dass die Feuerwehr in Osttirol so gut aufgestellt ist, bezeichnet Oberhauser als großes Glück. „Bis in den letzten Weiler ist jemand da, um zu helfen.“