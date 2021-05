Sieben Listen und die Angst vor der geringen Beteiligung

An der Uni Innsbruck bewerben sich sieben Listen um einen Sitz in der Hochschulvertretung.

Innsbruck – Mehr als 28.000 Studierende der Universität Innsbruck sind aufgerufen, ab morgen über ihre Vertreter in der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) abzustimmen – auf Bundesebene wie auch für die Tiroler Landeshauptstadt. Viele werden von der Möglichkeit nicht Gebrauch machen. Die ohnehin traditionell niedrige Wahlbeteiligung – beim letzten Urnengang vor zwei Jahren in etwa 25 Prozent – droht auch pandemiebedingt weiter zu sinken. Nur knapp 1000 Briefwahlanträge wurden in Innsbruck gestellt.