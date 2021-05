Udo Lindenberg wird 75: Der Mann mit dem inneren Kompass

Udo Lindenberg: Gevatter Tod kenne ich schon lange, er hat sich schon ein paar Mal bei mir vorgestellt, in experimentellen Suff-Drogen-Zeiten. Haben aber immer wieder einen ganz coolen Deal gemacht. Ich sag':,Ey, ich kann hier noch nicht weg, kann doch meine Fans nicht hängenlassen.' Hat er eingesehen, kommt in ein paar Jahren mal wieder. Den Tod zu kennen, hilft mir, bewusster zu leben.

Lindenberg: Natürlich kommt so 'n Abenteurer mal vom Weg ab, aber der innere Kompass sorgt dann immer wieder dafür, dass die Richtung schnell wiedergefunden wird. Die Richtung -das sind ja auch meine Ideale, meine Werte, für die ich stehe.

Lindenberg: Na ja, klar, paar Kleinigkeiten, sehr privat, nichts für die Öffentlichkeit. Aber übern Daumen find' ich: wirklich alles gut gelaufen. Nobody is perfect. Und kleine Fehler werden gemacht -daraus lernt man und wird nur noch besser auf dem Highway zur Selbstverwirklichung. Dunkle Zeiten male ich mir schnell wieder hell. Und die Festbeleuchtung wird nach vorne gerichtet, um die Drehorte für die nächsten 25 Jahre im besten Lichte einzurichten.

"Ich würd's wieder genauso tun ‒ genauso, wie es war. Und es wäre wieder genauso gut", antworten Sie ihm. Wie schafft man es, trotz dunkler Zeiten so auf sein Leben zurückzuschauen?

Lindenberg: Yeah, das würde ich jedem wünschen, dass er nicht in Panik ausbricht beim Betrachten des bisherigen Lebensstreifens. Und jedem würde ich so viele Glückspilz-Treffer wünschen, wie ich sie über weite Strecken erfahren durfte. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann noch die Top-Leute treffen, mit denen man durch dick und dünn gehen kann, aber nicht durch dick und doof.