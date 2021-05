Reh verirrte sich in Innsbrucker Garten: Feuerwehr brachte Tier in den Wald

Innsbruck – Nachdem sich am Sonntagnachmittag ein Reh im Innsbrucker Stadtteil Amras in einen Garten verirrte und immer wieder auf die Straße lief, rückten Polizisten aus. Neben dem verständigten Aufsichtsjäger befand sich auch die Berufsfeuerwehr Innsbruck im Einsatz. Das Tier konnte schließlich eingefangen werden. Es wurde mit dem Feuerwehrfahrzeug in den nahegelegenen Wald gebracht und dort wieder in die Freiheit entlassen. (TT.com)