ÖH-Wahl: Am Dienstag wird an den Unis wieder zur Wahlurne gerufen

Wien – Am morgigen Dienstag fällt der Startschuss zur einzigen bundesweiten Wahl des heurigen Jahres. 345.000 Studenten an 73 Hochschulen sind drei Tage lang aufgerufen, ihre Vertreter in der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu wählen. Große Unbekannte ist die Wahlbeteiligung: Da an den Hochschulen aufgrund der Corona-Pandemie nur ausgewählte Lehrveranstaltungen abgehalten werden, droht ein weiteres Absinken der ohnehin traditionell geringen Beteiligung.