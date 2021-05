Causa HG Pharma: "Kein Grund für Anzeige"

Im Herbst des Vorjahres hat das Land Tirol den Auftrag direkt an das Testlabor Lab Truck vergeben.

Innsbruck – Am Donnerstag wird Tirols LH Günther Platter (ÖVP) den Landtag über die Überprüfung der Firma "Lab Truck" der HG Pharma informieren. Das Land hat im Herbst den Auftrag zur Durchführung und Auswertung von PCR-Tests an "Lab Truck" übergeben. Wegen Ungereimtheiten rund um Geschäftsführer Ralf Herwig und offener Fragen um die labormedizinische Leitung hat die Landesregierung die Zusammenarbeit mit Herwig gekündigt. Die Virologin Dorothee von Laer hat die Aufsicht über die Befundungen übernommen.

Die HG Pharma teilte am Montag mit, dass ihr nicht bekannt sei, ob das Land eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft machen werde. "Das Land hätte aus unserer Sicht auch keinen Grund dafür." Zuletzt aufgetauchte Gerüchte über finanzielle Probleme von "Lab Truck" wies die HG Pharma entschieden zurück. Die Gerüchte wegen möglicher Zahlungsschwierigkeiten seien nicht richtig.

Die FPÖ will jetzt die Kontrolle des Bundes thematisieren. "Wurde die Firma HG Pharma jemals von einem Organ des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen, des Bundesministers für Gesundheit und Frauen oder durch von diesen beauftragte Sachverständige kontrolliert?", heißt es in einer parlamentarischen Anfrage von NR Gerald Hauser an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.