ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT – Gesund & fit

Entgeltliche Einschaltung

19. Mai 2021, 5.00 Uhr: Romed Kleissl, Gründer und Inhaber der vier Body&Soul-Studios, sperrt – wie die vergangenen 197 Tage auch – die Tür zu seinem „leblosen“ Flagship-Studio am Mitterweg auf. Eigentlich wie immer. Doch heute ist etwas anders: War er noch die vergangenen sieben Monate – neben einigen wenigen Mitarbeitern, die sich allesamt in Kurzarbeit befanden – der Einzige, der das Fitness-Studio offiziell betreten durfte, steht ihm an diesem frühen Morgen die Freude ins Gesicht geschrieben: „Jetzt geht es endlich wieder los – gemeinsam mit unserer Body&Soul-Familie kommt wieder Leben in die Studios.“