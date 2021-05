Die „Queen of Cleaning“ putzt gratis für Millionen Fans

Wo Auri Kananen auftaucht, geht es Müll und Essensresten an den Kragen. Nachher glänzen Küchen fast wie neu.

Die Küche gleicht einer Müllhalde, Essensreste kleben in den Töpfen, das benutzte Geschirr stapelt sich und was das Backrohr betrifft – da ist im wahrsten Sinne der Ofen aus. Während andere würgend das Weite suchen würden, fühlt sich Auri Kananen wie im Paradies. „Je größer das Chaos und der Schmutz, desto zufriedener bin ich“, lässt uns Auri per E-Mail wissen.